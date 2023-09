ILLUSTRE THEATRE – ELVIS HAS LEFT THE BUILDING 22 Avenue de la Gare du Midi Pézenas, 30 septembre 2023, Pézenas.

Pézenas,Hérault

Elvis has Left the Building : une comédie d’Alcime Padiglione et Méla Sanchez.

À une semaine du plus beau jour de sa vie, Isa apprend que son fiancé n’est plus sûr de vouloir s’engager. Rêvant de ce mariage depuis longtemps, la jeune femme commence alors à paniquer..

2023-09-30 21:00:00 fin : 2023-09-30 23:00:00. EUR.

22 Avenue de la Gare du Midi

Pézenas 34120 Hérault Occitanie



Elvis has Left the Building: a comedy by Alcime Padiglione and Méla Sanchez

A week before the happiest day of her life, Isa learns that her fiancé is no longer sure he wants to commit. Dreaming of this wedding for a long time, the young woman begins to panic.

Elvis ha abandonado el edificio: una comedia de Alcime Padiglione y Méla Sanchez

Una semana antes del día más feliz de su vida, Isa se entera de que su prometido ya no está seguro de querer comprometerse. La joven lleva mucho tiempo soñando con esta boda y empieza a entrar en pánico.

Elvis has Left the Building: Eine Komödie von Alcime Padiglione und Méla Sanchez

Eine Woche vor dem schönsten Tag ihres Lebens erfährt Isa, dass ihr Verlobter sich nicht mehr sicher ist, ob er die Ehe eingehen will. Die junge Frau, die schon lange von einer Hochzeit träumt, gerät in Panik.

