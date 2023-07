CYRANO DE BERGERAC – ILLUSTRE THEATRE 22 avenue de la Gare du Midi Pézenas, 9 juillet 2023, Pézenas.

Pézenas,Hérault

Cyrano, soldat chez les Cadets de Gascogne, est un homme libre. Amoureux de la belle Roxane, il n’ose le lui avouer, complexé par un nez difforme tandis que Roxane est follement éprise de Christian de Neuvillette nouvellement intégré chez les Cadets.

14 comédiens sur scène au service d’un des plus beaux textes du théâtre classique français..

2023-07-09 21:00:00 fin : 2023-08-27 . EUR.

22 avenue de la Gare du Midi

Pézenas 34120 Hérault Occitanie



Cyrano, soldier in the Gascony cadets is a free man. In love with the beautiful Roxane, he doesn’t dare to confess his feelings, hung up about his shapeless nose whereas Roxane is besotted with Christian de Neuvillette a new conscript in the Gascony cadets.

14 actors on stage serving one of the most beautiful works of the French classical theater.

Cyrano, soldado de los cadetes de Gascuña, es un hombre libre. Enamorado de la bella Roxane, no se atreve a confesárselo, aquejado de una complexión provocada por una nariz deformada, mientras que Roxane está locamente enamorada de Christian de Neuvillette, que acaba de ingresar en los Cadetes.

14 actores en escena para interpretar uno de los textos más bellos del teatro clásico francés.

Cyrano, ein Soldat bei den Gascogne-Kadetten, ist ein freier Mann. Er ist in die schöne Roxane verliebt, wagt es aber nicht, ihr das zu gestehen, da er wegen seiner deformierten Nase Komplexe hat, während Roxane sich in den neu in die Kadetten aufgenommenen Christian de Neuvillette verliebt.

14 Schauspieler auf der Bühne, die einem der schönsten Texte des klassischen französischen Theaters dienen

