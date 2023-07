LES FOURBERIES DE SCAPIN 22 avenue de la Gare du Midi Pézenas, 7 juillet 2023, Pézenas.

Pézenas,Hérault

Et les voilà tous pris dans l’engrenage du mensonge, de l’apparence et du quiproquo. Une machine infernale que Scapin lui-même ne maîtrise plus.

C’est le génial Molière qui tire les ficelles et en profite pour signer les plus belles scènes de comédie du répertoire français..

2023-07-07 21:00:00 fin : 2023-08-31 . EUR.

22 avenue de la Gare du Midi

Pézenas 34120 Hérault Occitanie



And here they are all trapped in the downward spiral of lies, appearances and misunderstandings. An infernal machine that Scapin himself no longer controls. That’s the great Molière who is pulling the strings, and takes the opportunity to sign off the most beautiful comedy scenes of the French repertoire.

Y ahí están todos, atrapados en la espiral de mentiras, apariencias y malentendidos. Una máquina infernal que el propio Scapin ya no puede controlar.

El genial Molière mueve todos los hilos, escribiendo algunas de las mejores escenas cómicas del repertorio francés.

Und schon sind sie alle in der Spirale aus Lüge, Schein und Missverständnissen gefangen. Eine Höllenmaschine, die selbst Scapin nicht mehr unter Kontrolle hat.

Der geniale Molière zieht die Fäden und nutzt die Gelegenheit, um die schönsten Komödienszenen des französischen Repertoires zu schreiben.

