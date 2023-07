Lectures sur la thématique de la mer avec Marc Roger 22 Avenue de Bordeaux Andernos-les-Bains, 18 novembre 2023, Andernos-les-Bains.

Andernos-les-Bains,Gironde

Lire à voix haute et en public, c’est la passion de Marc Roger qui en a fait son activité en tant que « passeur de livres » avec son association La Voie des livres, créée en 1996..

22 Avenue de Bordeaux Librairie Le Jardin des Lettres

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Reading aloud in public is Marc Roger’s passion, and he has made it his business to « pass on books » with his association La Voie des livres, founded in 1996.

La lectura en voz alta en público es la pasión de Marc Roger, que se ha dedicado a « pasar libros » a través de su asociación La Voie des livres, creada en 1996.

Marc Rogers Leidenschaft ist es, laut und öffentlich vorzulesen. Mit seinem 1996 gegründeten Verein La Voie des livres (Der Weg der Bücher) hat er dies zu seiner Tätigkeit als « Buchpassant » gemacht.

