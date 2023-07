Rencontre suivie d’une dédicace avec Thomas B. Reverdy 22 Avenue de Bordeaux Andernos-les-Bains, 21 octobre 2023, Andernos-les-Bains.

Andernos-les-Bains,Gironde

Rencontre suivie d’une dédicace avec Thomas B. Reverdy autour de son dernier roman Le grand secours paru aux éditions Flammarion. Thomas B. Reverdy est l’auteur de sept romans, parmi lesquels La Montée des eaux (Seuil, 2003) et, aux Éditions Flammarion, Les Évaporés (prix Joseph-Kessel 2014), Il était une ville (prix des Libraires 2016) et L’Hiver du mécontentement (prix Interallié 2018)..

22 Avenue de Bordeaux Librairie Le Jardin des Lettres

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Meet Thomas B. Reverdy, followed by a book signing, to discuss his latest novel, Le grand secours, published by Flammarion. Thomas B. Reverdy is the author of seven novels, including La Montée des eaux (Seuil, 2003) and, published by Éditions Flammarion, Les Évaporés (Prix Joseph-Kessel 2014), Il était une ville (Prix des Libraires 2016) and L?Hiver du mécontentement (Prix Interallié 2018).

A continuación, firma de libros con Thomas B. Reverdy para hablar de su última novela, Le grand secours, publicada por Flammarion. Thomas B. Reverdy es autor de siete novelas, entre ellas La Montée des eaux (Seuil, 2003) y, publicadas por Éditions Flammarion, Les Évaporés (Prix Joseph-Kessel 2014), Il était une ville (Prix des Libraires 2016) y L’Hiver du mécontentement (Prix Interallié 2018).

Treffen mit anschließender Signierstunde mit Thomas B. Reverdy zu seinem neuesten Roman Le grand secours, erschienen im Verlag Flammarion. Thomas B. Reverdy ist Autor von sieben Romanen, darunter La Montée des eaux (Seuil, 2003) und, für die Éditions Flammarion, Les Évaporés (Prix Joseph-Kessel 2014), Il était une ville (Prix des Libraires 2016) und L?Hiver du mécontentement (Prix Interallié 2018).

