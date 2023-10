Soirée jeux de société 22 Avenue de Bordeaux Andernos-les-Bains, 29 septembre 2023, Andernos-les-Bains.

Andernos-les-Bains,Gironde

Venez passer un bon moment en famille ou entre amis, autour de jeux de société pour tous les âges et tous les goûts.

Organisée par l’association GRABUJ..

2023-09-29 fin : 2023-09-29 . .

22 Avenue de Bordeaux Librairie Le Jardin des Lettres

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come and spend a good time with family or friends, around board games for all ages and all tastes.

Organized by the association GRABUJ.

Venga a pasar un buen rato en familia o entre amigos, en torno a juegos de mesa para todas las edades y gustos.

Organizado por la asociación GRABUJ.

Verbringen Sie eine schöne Zeit mit der Familie oder mit Freunden bei Gesellschaftsspielen für jedes Alter und jeden Geschmack.

Organisiert von der Vereinigung GRABUJ.

Mise à jour le 2023-09-11 par OT Andernos-les-Bains