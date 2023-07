Rencontre suivie d’une dédicace avec Hadrien Klent 22 Avenue de Bordeaux Andernos-les-Bains, 24 août 2023, Andernos-les-Bains.

Andernos-les-Bains,Gironde

Rencontre suivie d’une dédicace avec Hadrien Klent autour de La vie est à nous parue aux Éditions Le Tripode. L’auteur nous présentera son dernier roman, suite de Paresse pour tous, qui vous avait tant séduits..

2023-08-24

22 Avenue de Bordeaux Librairie Le Jardin des Lettres

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Meeting followed by a book signing with Hadrien Klent on La vie est à nous, published by Éditions Le Tripode. The author will introduce us to his latest novel, the sequel to Paresse pour tous, which so captivated you.

Reúnase con Hadrien Klent para una firma de libros y una charla sobre La vie est à nous, publicado por Éditions Le Tripode. El autor presentará su última novela, continuación de Paresse pour tous, que tanto le gustó.

Treffen mit anschließender Signierstunde mit Hadrien Klent zum Buch La vie est à nous, erschienen bei Éditions Le Tripode. Der Autor stellt uns seinen neuesten Roman vor, die Fortsetzung von Paresse pour tous, der Sie so begeistert hat.

Mise à jour le 2023-06-26 par OT Andernos-les-Bains