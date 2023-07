Apéritif autour des lectures de l’été! 22 Avenue de Bordeaux Andernos-les-Bains, 10 juillet 2023, Andernos-les-Bains.

Andernos-les-Bains,Gironde

La formule est désormais bien rodée : L’on papote autour de coups de coeur récents et moins récents, vous nous présentez les vôtres. Et tout cela autour d’un verre et en grignotant ce que chacun a concocté de bon. Une auberge espagnole littéraire!.

2023-07-10 fin : 2023-07-10 . .

22 Avenue de Bordeaux Librairie Le Jardin des Lettres

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The formula is now well established: we chat about recent and not-so-recent favorites, and you introduce us to yours. And all this over a drink and a nibble of whatever goodies everyone has concocted. A literary Spanish inn!

La fórmula ya está bien establecida: hablamos de nuestros favoritos recientes y no tan recientes, y usted nos presenta los suyos. Y todo ello con una copa y un bocado de lo que cada uno haya preparado. Un mesón literario español

Die Formel ist mittlerweile gut erprobt: Man plaudert über aktuelle und weniger aktuelle Favoriten, und Sie stellen uns Ihre vor. Und das alles bei einem Glas und einem Snack, den jeder von uns zubereitet hat. Eine literarische Auberge espagnole!

Mise à jour le 2023-06-26 par OT Andernos-les-Bains