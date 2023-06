Rencontre suivie d’une dédicace avec Guy Rechenmann 22 Avenue de Bordeaux Andernos-les-Bains, 7 juillet 2023, Andernos-les-Bains.

Andernos-les-Bains,Gironde

Rencontre suivie d’une dédicace avec Guy Rechenmann autour de son dernier roman C’est pas sorcier paru aux Éditions Cairn. Avec sa série autour du même personnage, Anselme Viloc, un flic atypique et obstiné, Guy Rechenmann revisite le genre policier d’une façon inattendue..

2023-07-07

22 Avenue de Bordeaux Librairie Le Jardin des Lettres

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Talk followed by a signing session with Guy Rechenmann on his latest novel, C’est pas sorcier, published by Éditions Cairn. With his series revolving around the same character, Anselme Viloc, an atypical and obstinate cop, Guy Rechenmann revisits the detective genre in an unexpected way.

Coloquio seguido de una sesión de firmas con Guy Rechenmann sobre su última novela, C?est pas sorcier, publicada por Éditions Cairn. Con su serie basada en el mismo personaje, Anselme Viloc, un policía atípico y testarudo, Guy Rechenmann revisita el género policíaco de una forma inesperada.

Treffen mit anschließender Signierstunde mit Guy Rechenmann zu seinem neuesten Roman C?est pas sorcier, erschienen bei Éditions Cairn. Mit seiner Serie um dieselbe Figur, Anselme Viloc, einen atypischen und eigensinnigen Polizisten, belebt Guy Rechenmann das Genre des Kriminalromans auf unerwartete Weise.

