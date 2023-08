INAUGURATION DE LA CHAPELLE DES LEPREUX 22 Avenue Comte de Bertier Thionville, 21 octobre 2023, Thionville.

Thionville,Moselle

Venez à la rencontre de Paul DALBIN-PINOT, le nouvel artiste résident de la Chapelle des Lépreux !

Pendant trois ans, Paul travaillera au quotidien dans la chapelle. Il y proposera également des expositions et des projets artistiques pour tous les publics. L’inauguration sera l’occasion de découvrir son travail, tout en célébrant la réouverture de cet espace artistique emblématique de Thionville.. Tout public

Samedi 2023-10-21 fin : 2023-10-21 . 0 EUR.

22 Avenue Comte de Bertier Chapelle des Lépreux

Thionville 57100 Moselle Grand Est



Come and meet Paul DALBIN-PINOT, the new resident artist at the Chapelle des Lépreux!

For three years, Paul will be working in the chapel on a daily basis. He will also propose exhibitions and artistic projects for all publics. The inauguration will be an opportunity to discover his work, while celebrating the reopening of this emblematic artistic space in Thionville.

Venga a conocer a Paul DALBIN-PINOT, el nuevo artista residente de la Chapelle des Lépreux

Durante tres años, Paul trabajará a diario en la capilla. También organizará exposiciones y proyectos artísticos para el público en general. La inauguración será la ocasión de descubrir su obra, al tiempo que se celebra la reapertura de este emblemático espacio artístico de Thionville.

Lernen Sie Paul DALBIN-PINOT kennen, den neuen Künstler, der in der Chapelle des Leépreux wohnt!

Drei Jahre lang wird Paul täglich in der Kapelle arbeiten. Außerdem wird er dort Ausstellungen und Kunstprojekte für alle Bevölkerungsgruppen anbieten. Die Einweihung bietet die Gelegenheit, seine Arbeit zu entdecken und gleichzeitig die Wiedereröffnung dieses symbolträchtigen Kunstraums in Thionville zu feiern.

Mise à jour le 2023-08-28 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME