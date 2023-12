Atelier artistiqueavec Julie 22 avenue Charles de Gaulle Tulle, 5 janvier 2024, Tulle.

Tulle Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-05 10:00:00

fin : 2024-01-05 11:00:00

Tampon-potage : Des tampons fabriqués à partir de légumes, des couleurs et des formes. Venez créer avec votre enfant, une jolie soupe graphique ! Atelier parent-enfant à partir de 3 ans – 18€/duo -.

22 avenue Charles de Gaulle Librairie Chantepages

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-11 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze