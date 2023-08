Musiques Actuelles : Soirée Crème de Biche 22 avenue Charles de Gaulle Guéret, 2 février 2024, Guéret.

Guéret,Creuse

Atomic Ping Pong, un smash musical propulsé par la force de l’atome sur la piste de danse…

La toute jeune association guérétoise Crème de Biche nous propose un plateau de ”musiques actuelles”. En tête d’affiche de cette soirée pleine de surprises, Atomic Ping Pong avec son jeu rapide et explosif puisant ses influences entre musiques balkaniques, sud-américaines, Hip Hop, Afro et Jazz. Ce quintet franco-canadien basé entre Toulouse et Grenoble a créé un noyau de groove mêlant musiques acoustiques et amplifiées autour duquel gravitent des textes politiquement absurdes, à l’image de notre monde.

Coproduction La Guérétoise de spectacle + Crème de Biche + Quincaillerie.

2024-02-02

22 avenue Charles de Gaulle La Quincaillerie numérique

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Atomic Ping Pong, a musical smash powered by the force of the atom on the dance floor?

Crème de Biche, a young association based in Guérande, presents an evening of « musique actuelle ». Headlining this evening full of surprises is Atomic Ping Pong, whose fast, explosive playing draws on influences from Balkan, South American, Hip Hop, Afro and Jazz music. This Franco-Canadian quintet, based between Toulouse and Grenoble, has created a core groove mixing acoustic and amplified music, around which politically absurd lyrics revolve, reflecting our world.

Coproduced by La Guérétoise de spectacle + Crème de Biche + Quincaillerie

Ping Pong atómico, una explosión musical impulsada por la fuerza del átomo en la pista de baile..

Crème de Biche, una joven asociación de Guérande, organiza una velada de música contemporánea. El plato fuerte de esta velada llena de sorpresas es Atomic Ping Pong, cuya forma de tocar, rápida y explosiva, bebe de influencias de la música balcánica, sudamericana, hip hop, afro y jazz. Este quinteto franco-canadiense, con base entre Toulouse y Grenoble, ha creado un núcleo groovy de música acústica y amplificada en torno al cual giran letras políticamente absurdas que reflejan nuestro mundo.

Coproducido por La Guérétoise de spectacle + Crème de Biche + Quincaillerie

Atomic Ping Pong, ein musikalischer Smash, der durch die Kraft des Atoms auf die Tanzfläche getrieben wird?

Der noch junge Verein Crème de Biche aus Guéréto bietet uns eine Bühne für « aktuelle Musik ». Der Headliner dieses Abends voller Überraschungen ist Atomic Ping Pong mit seinem schnellen und explosiven Spiel, das seine Einflüsse aus Balkanmusik, südamerikanischer Musik, Hip Hop, Afro und Jazz zieht. Das franko-kanadische Quintett aus Toulouse und Grenoble hat einen Groove-Kern aus akustischer und verstärkter Musik geschaffen, um den sich politisch absurde Texte ranken, die ein Abbild unserer Welt sind.

Koproduktion La Guérétoise de spectacle + Crème de Biche + Quincaillerie

