Noël Solidaire à la Quincaillerie 22 avenue Charles de Gaulle Guéret, 1 décembre 2023, Guéret.

Guéret,Creuse

Faites une bonne action pour les fêtes !

Venez déposer vos paquets solidaires à la Quincaillerie !

Nous vous invitons à déposer un paquet non scellé au pied du sapin avec à l’intérieur : un vêtement chaud, un produit d’hygiène, une gourmandise non périssable, une surprise (jeux de cartes, livre…) et un petit mot gentil.

Merci de préciser si le colis s’adresse à un homme,une femme ou un enfant.

Les dons seront ensuite offerts au Comité d’Accueil Creusois..

2023-12-01 fin : 2023-12-20 . .

22 avenue Charles de Gaulle La Quincaillerie

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Do a good deed for the holidays!

Come and drop off your solidarity packages at La Quincaillerie!

We invite you to drop off an unsealed parcel at the foot of the Christmas tree, with a warm item of clothing, a hygiene product, a non-perishable delicacy, a surprise (card game, book, etc.) and a kind word inside.

Please specify whether the parcel is for a man, woman or child.

Donations will then be given to the Comité d’Accueil Creusois.

¡Haz una buena acción para estas fiestas!

¡Ven a dejar tus paquetes solidarios en la Quincaillerie!

Le invitamos a depositar al pie del árbol de Navidad un paquete desprecintado con el siguiente contenido: una prenda de abrigo, un producto de higiene, un alimento no perecedero, una sorpresa (un juego de cartas, un libro, etc.) y una palabra amable.

Por favor, especifique si el paquete es para un hombre, una mujer o un niño.

Las donaciones se entregarán al Comité d’Accueil Creusois.

Tun Sie an den Feiertagen etwas Gutes!

Geben Sie Ihre Solidaritätspakete in der Quincaillerie ab!

Wir laden Sie ein, ein unversiegeltes Paket unter den Baum zu legen, in dem sich Folgendes befindet: ein warmes Kleidungsstück, ein Hygieneartikel, eine nicht verderbliche Leckerei, eine Überraschung (Kartenspiel, Buch?) und ein freundliches Wort.

Bitte geben Sie an, ob das Paket für einen Mann, eine Frau oder ein Kind bestimmt ist.

Die Spenden werden anschließend dem Comité d’Accueil Creusois gespendet.

Mise à jour le 2023-11-28 par Creuse Tourisme