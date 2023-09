Atelier aquarelle adultes 22 Avenue Carnot Ussel, 7 octobre 2023, Ussel.

Ussel,Corrèze

Le magasin « Au p’tit senteur » organise un atelier aquarelle pour adultes encadré par une artiste usselloise.

Sur inscription obligatoire.

2023-10-07 fin : 2023-10-07 . EUR.

22 Avenue Carnot

Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The « Au p’tit senteur » store is organizing a watercolor workshop for adults, supervised by an artist from Ussello.

Registration required

La tienda « Au p’tit senteur » organiza un taller de acuarela para adultos dirigido por un artista de Ussello.

Inscripción obligatoria

Der Laden « Au p’tit senteur » organisiert einen Aquarell-Workshop für Erwachsene, der von einer Künstlerin aus Uslar betreut wird.

Nach Anmeldung erforderlich

Mise à jour le 2023-09-26 par Office de Tourisme de Haute Corrèze