Salon Bien-être et Médecines Douces 22 Avenue 1ère Division France Libre Arles, 14 octobre 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

RDV les 14 et 15 octobre 2023 pour le Salon du Bien-être et des Médecines Douces « HistoireZen » au Palais des Congrès à Arles.

2023-10-14 10:00:00 fin : 2023-10-14 19:00:00. EUR.

22 Avenue 1ère Division France Libre BP 10039

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



See you on October 14 and 15, 2023 for the « HistoireZen » Salon du Bien-être et des Médecines Douces at the Palais des Congrès in Arles

Nos vemos los días 14 y 15 de octubre de 2023 en el Salón del Bienestar y las Medicinas Alternativas « HistoireZen », en el Palacio de Congresos de Arles

RDV am 14. und 15. Oktober 2023 für die Messe für Wohlbefinden und sanfte Medizin « HistoireZen » im Palais des Congrès in Arles

