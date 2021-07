Saulgé Saulgé Saulgé, Vienne 22 août Une rencontre avec Annémée, agricultrice à l’Ecomusée autour de « l’exposition femmes de la terre » Saulgé Saulgé Catégories d’évènement: Saulgé

Saulgé, le dimanche 22 août à 15:30

22 août de 15h30 à 17h : un temps d’échange avec Annemée Van Aubel, autour de l’exposition temporaire de l’Ecomusée du Montmorillonnais, le dimanche 22 août avec une éleveuse passionnée de cerfs et des chevaux. L’équitation et l’accueil à la ferme seront une occasion d’échanger et de partager un parcours de vie. Nous vous attendons à l’Ecomusée, site de Juillé (Saulgé)

5,50 € par personne

22 août : Annemée Van Aubel vient à votre rencontre à l’Ecomusée pour échanger sur son métier Saulgé 86500 Saulgé Saulgé Vienne

