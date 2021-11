Anères Anères Anères, Hautes-Pyrénées 22 ! Anères Anères Catégories d’évènement: Anères

Anères Hautes-Pyrénées Anères Ce mois-ci, rdv le 22 à Anères à 19h00 pour un apéro / conférence gesticulée :

» TAGADA SOIN SOIN » avec Elisabeth Ferry ou les astuces de sioux d’une aide-soignante à l’hôpital du commerce !

Aide-soignante depuis l’âge de dix-neuf ans, Elisabeth Fery évoque son parcours dans la fonction publique hospitalière. Elle décrit ce qu’elle considère comme le « plus beau métier du monde », évoque la dégradation de la prise en charge des patients et des conditions de travail dans les hôpitaux de Paris, son engagement syndical, les astuces de Sioux utilisées par le personnel soignant pour exercer honorablement son métier… À 20h00 partage d »un repas, suivi à 21h00 » La rencontre des mots »

Un coup de cœur littéraire cette année ? un texte fétiche ? venez le lire et le faire découvrir ! Participation libre et nécessaire.

Organisé par Remue-Méninges. remue.meninges@free.fr +33 5 62 39 79 38 http://remuemeningesaneres.org/ Place du village ANERES Anères

