COUPE DU MONDE DE RUGBY 2023 – LE RUGBY EST DANS LE PRÉ : ITALIE / URUGUAY 22 Allée du Cassieu Castelnaudary, 20 septembre 2023, Castelnaudary.

Castelnaudary,Aude

À l’occasion de la Coupe du Monde de Rugby 2023 et pendant le festival « Le rugby est dans le pré », le Jardin d’Eden propose des retransmissions des matchs de la Coupe du monde sur écran géant avec boissons, planches …

Rendez-vous le mercredi 20 septembre à 17h45 pour le match Italie/Uruguay !.

2023-09-20 17:30:00 fin : 2023-09-20 . .

22 Allée du Cassieu

Castelnaudary 11400 Aude Occitanie



On the occasion of the Rugby World Cup 2023 and during the « Rugby is in the Meadow » festival, the Jardin d’Eden is offering broadcasts of World Cup matches on giant screens, with drinks, boards …

Join us on Wednesday September 20 at 5:45pm for the Italy/Uruguay match!

Coincidiendo con la Copa del Mundo de Rugby 2023 y el festival « El rugby está en la pradera », el Jardin d’Eden ofrece retransmisiones de los partidos de la Copa del Mundo en pantalla gigante, con bebidas, tablas y mucho más…

¡Nos vemos el miércoles 20 de septiembre a las 17:45 para el partido Italia-Uruguay!

Anlässlich der Rugby-Weltmeisterschaft 2023 und während des Festivals « Le rugby est dans le pré » bietet der Jardin d’Eden Übertragungen der WM-Spiele auf Großbildschirmen mit Getränken, Brettern … an.

Wir sehen uns am Mittwoch, den 20. September um 17.45 Uhr für das Spiel Italien gegen Uruguay!

