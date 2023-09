COUPE DU MONDE DE RUGBY 2023 – LE RUGBY EST DANS LE PRÉ : ANGLETERRE / JAPON 22 Allée du Cassieu Castelnaudary, 17 septembre 2023, Castelnaudary.

Castelnaudary,Aude

À l’occasion de la Coupe du Monde de Rugby 2023 et pendant le festival « Le rugby est dans le pré », le Jardin d’Eden propose des retransmissions des matchs de la Coupe du monde sur écran géant avec boissons, planches …

Rendez-vous le dimanche 17 septembre à 21h pour le match Angleterre/Japon !.

2023-09-17 21:00:00 fin : 2023-09-17 . .

22 Allée du Cassieu

Castelnaudary 11400 Aude Occitanie



On the occasion of the Rugby World Cup 2023 and during the « Rugby is in the Meadow » festival, the Jardin d’Eden is offering broadcasts of World Cup matches on giant screens, with drinks, boards …

Join us on Sunday September 17 at 9pm for the England/Japan match!

Con motivo de la Copa del Mundo de Rugby 2023 y durante el festival « El rugby está en la pradera », el Jardin d’Eden ofrece retransmisiones de los partidos de la Copa del Mundo en pantalla gigante, con oferta de bebidas, aperitivos, etc.

Nos vemos el domingo 17 de septiembre a las 21:00 para el partido Inglaterra/Japón

Anlässlich der Rugby-Weltmeisterschaft 2023 und während des Festivals « Le rugby est dans le pré » bietet der Jardin d’Eden Übertragungen der WM-Spiele auf Großleinwand mit Getränken, Brettern … an.

Wir sehen uns am Sonntag, den 17. September um 21 Uhr für das Spiel England gegen Japan!

Mise à jour le 2023-09-11 par A.D.T. de l’Aude / OT – Castelnaudary Lauragais Audois