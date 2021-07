Bordeaux La Manufacture CDCN Bordeaux, Gironde 22 ACTIONS – faire poème / La Tierce La Manufacture CDCN Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

22 ACTIONS – faire poème / La Tierce La Manufacture CDCN, 2 mars 2022, Bordeaux. 22 ACTIONS – faire poème / La Tierce

le mercredi 2 mars 2022 à La Manufacture CDCN

[ DANSE ] – 22 ACTIONS – faire poème / La Tierce ————————————————– ### mer. 2 mars 18h & 20h ### 45 min – tout public À quoi sert la poésie ? À faire vibrer les formes, à révéler le réel et mieux voir le monde ? Convaincus de tout ceci, les trois chorégraphes de La Tierce donnent à leurs 22 ACTIONS – faire poème des allures de quête. Comme d’autres partent à la recherche du Graal ou des sources du Nil, la protagoniste de la pièce entreprend d’atteindre et de recomposer – par des voyages immobiles, des danses archaïques, des rituels déconcertants – l’essence même de la poésie, cet apanage sensible et crucial de l’humain. — • dans le cadre du dispositif Artiste en compagnonnage • une coproduction La Manufacture CDCN • en co-organisation iddac, agence culturelle du Département de la Gironde — + d’infos par ici >> [22 ACTIONS – faire poème](https://www.lamanufacture-cdcn.org/spectacles/22-actions-faire-poeme-la-tierce-2-mars-2022/)

tarif plein 16€ – tarif réduit 12€ – tarif jeune/tarif groupe 10€ – carte Manuf’ 12€ – carte Manuf’réduit 10€ tarif Pass-Culture > voir sur pass.culture.fr

À quoi sert la poésie ? À faire vibrer les formes, à révéler le réel et mieux voir le monde ? La Manufacture CDCN 226 boulevard Albert 1er, 33800 bordeaux Bordeaux Saint-Jean Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-02T18:00:00 2022-03-02T18:45:00;2022-03-02T20:00:00 2022-03-02T20:45:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu La Manufacture CDCN Adresse 226 boulevard Albert 1er, 33800 bordeaux Ville Bordeaux lieuville La Manufacture CDCN Bordeaux