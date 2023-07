Centre Culturel « Pierre Tassin » 22-24 rue Méhul Givet, 12 juillet 2023, Givet.

Givet,Ardennes

A NOTER : DONNÉES 2023 NON COMMUNIQUÉES Horaires d’ouverture de la bibliothèque: – Mardi de 15h à 18h – Mercredi de 10h à 12h de 14h à 18h – Vendredi de 10h à 12h et de 15h à 18h30 – Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h Visites groupes sur rendez-vous, le jeudi et le mardi matin Horaires d’ouverture de la ludothèque: – Mardi de 16h à 18h – Mercredi de 10h à 12H et de 14H à 18h – Vendredi de 10h à 11h30 – Samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h Jeux sur place ou à emprunter. Renseignements complémentaires au 03 24 42 39 15.

22-24 rue Méhul

Givet 08600 Ardennes Grand Est



NOTE: 2023 DATA NOT RELEASED Library opening hours: – Tuesday from 3pm to 6pm – Wednesday from 10am to 12pm and from 2pm to 6pm – Friday from 10am to 12pm and from 3pm to 6:30pm – Saturday from 10am to 12pm and from 2pm to 6pm Group visits by appointment on Thursday and Tuesday mornings Toy library opening hours: – Tuesday from 4pm to 6pm – Wednesday from 10am to 12pm and from 2pm to 6pm – Friday from 10am to 11:30am – Saturday from 10am to 12pm and from 2pm to 5pm Games to borrow. For more information, please call 03 24 42 39 15

NOTA: DATOS 2023 NO PUBLICADOS Horario de la biblioteca: – Martes de 15.00 a 18.00 h – Miércoles de 10.00 a 12.00 h y de 14.00 a 18.00 h – Viernes de 10.00 a 12.00 h y de 15.00 a 18.30 h – Sábado de 10.00 a 12.00 h y de 14.00 a 18.00 h Visitas en grupo con cita previa los jueves y martes por la mañana Horario de la ludoteca: – Martes de 16.00 a 18.00 h – Miércoles de 10.00 a 12.00 h y de 14.00 a 18.00 h – Viernes de 10.00 a 11.30 h – Sábado de 10.00 a 12.00 h y de 14.00 a 17.00 h Juegos in situ o en préstamo. Para más información, llame al 03 24 42 39 15

HINWEIS: DATEN 2023 NICHT MITGETEILT Öffnungszeiten der Bibliothek: – Dienstag von 15 bis 18 Uhr – Mittwoch von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr – Freitag von 10 bis 12 Uhr und von 15 bis 18.30 Uhr – Samstag von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr Gruppenbesuche nach Vereinbarung am Donnerstag und Dienstagmorgen Öffnungszeiten der Ludothek: – Dienstag von 16 bis 18 Uhr – Mittwoch von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr – Freitag von 10 bis 11.30 Uhr – Samstag von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr Spiele vor Ort oder zum Ausleihen. Weitere Informationen unter 03 24 42 39 15

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme