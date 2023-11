Exposition : Créatures !!! 22-24 rue Méhul Givet, 28 octobre 2023, Givet.

Givet,Ardennes

Présentation de monstres et de créatures fantastiques, mythologiques, imaginaires ou (presque) réelles ! Venez les découvrir… Exposition ouverte au public aux horaires d’ouverture de la bibliothèque : Mardi de 15h à 18h. Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h. Vendredi de 10h à 12h et de 15h à 18h30. Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h Entrée libre. Visites de groupes sur rendez-vous au 03 24 42 39 15.

2023-10-28 fin : 2023-11-29 . .

22-24 rue Méhul Centre culturel Pierre Tassin – Bibliothèque munic

Givet 08600 Ardennes Grand Est



Introducing monsters and creatures – fantastic, mythological, imaginary or (almost) real! Come and discover them… Exhibition open to the public during library opening hours: Tuesday, 3pm to 6pm. Wednesday, 10am to 12pm and 2pm to 6pm. Friday, 10am to 12pm and 3pm to 6:30pm. Saturday 10am to 12pm and 2pm to 6pm Free admission. Group visits by appointment 03 24 42 39 15

Le presentamos monstruos y criaturas fantásticos, mitológicos, imaginarios o (casi) reales Venga a descubrirlos… Exposición abierta al público durante el horario de apertura de la biblioteca: martes de 15.00 a 18.00 h. Miércoles de 10.00 a 12.00 h. y de 14.00 a 18.00 h. Viernes de 10.00 a 12.00 h. y de 15.00 a 18.30 h. Sábado de 10.00 a 12.00 h. y de 14.00 a 18.00 h. Entrada gratuita. Visitas en grupo con cita previa en el 03 24 42 39 15

Vorstellung von Monstern und fantastischen, mythologischen, eingebildeten oder (fast) realen Kreaturen! Kommen Sie und entdecken Sie sie… Die Ausstellung ist während der Öffnungszeiten der Bibliothek für die Öffentlichkeit zugänglich: Dienstag von 15h bis 18h. Mittwoch von 10:00 bis 12:00 Uhr und von 14:00 bis 18:00 Uhr. Freitag von 10:00 bis 12:00 Uhr und von 15:00 bis 18:30 Uhr. Samstag von 10h bis 12h und von 14h bis 18h Freier Eintritt. Gruppenbesuche nach Vereinbarung unter 03 24 42 39 15

Mise à jour le 2023-11-03 par Ardennes Tourisme