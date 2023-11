Votre menu de la Saint-Sylvestre avec le M 22-24 Place du Maréchal Leclerc 44500 La baule La baule, 31 décembre 2023, La baule.

Votre menu festif du 31 décembre !

Mise en bouche

Crabe cake à notre façon

Huitre en gelée, crème de Raifort

Mini tourte aux cèpes

Entrées

Noix de Saint Jacques de nos cotes, snackées, , mousseline de topinambours à l’huile de truffe suivie de ravioles de homard de nos cotes, à l’estragon et sa bisque.

Trou Normand

Sorbet pommes vertes et pommeau

Plat

Suprême de chapon farci, gratin de légumes d’hiver, jus de volaille à la truffe

Fromage

Trilogie de fromages « de chez Pascal Beilleveire » et son mesclun.

Dessert

Sphère éphémère au chocolat Valrhona, ganache chocolat noir et son coeur de passion

129€ euros par personne, boissons non comprises

Renseignements et réservation au 02.40.23.14.14

Menu enfant – 16€ par enfant, boissons non comprises

Entrée : saumon mariné Gravlax

Plat : Suprême de chapon et son écrasé de pommes de terre

Dessert : Moelleux au chocolat et sa glace vanille

