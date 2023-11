Vos fêtes de fin d’année avec Le M 22-24 Place du Maréchal Leclerc 44500 La baule La baule, 24 décembre 2023, La baule.

Vos fêtes de fin d’année avec Le M 24 décembre 2023 – 1 janvier 2024 22-24 Place du Maréchal Leclerc 44500 La baule Menu adulte: 49

Votre menu festif pour les fêtes de fin d’années !

Entrées

Veloutés de cèpes, Foies Gras poêlé, coulis de persil plat, tuile de pain OU Soupe Asiatique aux crevttes, Saint Jacques et Shimeji

Plat

Filet de bar rôti, mousseline de butternut, cèleri rave et trompettes aux éclats de noisettes terréfiées OU Emincé de chapon farci, gratin de légumes d’hiver et champignons

Dessert

Emincé d’ananas confit, palet coco à la Pinacolada OU Demi-sphère éphémère au chocolat Valrhona, ganache chocolat noir et son coeur de passion

49€ euros par personne, boissons non comprises

Renseignements et réservation au 02.40.23.14.14

Menu enfant – 16€ par enfant, boissons non comprises

Entrée : saumon mariné Gravlax

Plat : Suprême de chapon et son écrasé de pommes de terre

Dessert : Moelleux au chocolat et sa glace vanille

22-24 Place du Maréchal Leclerc 44500 La baule

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-24T09:00:00+01:00 – 2023-12-24T19:00:00+01:00

2024-01-01T09:00:00+01:00 – 2024-01-01T19:00:00+01:00

