22/01 – Avant-première Télérama : May December de Todd Haynes Le Grand Action Paris, lundi 22 janvier 2024.

Le lundi 22 janvier 2024

de 20h00 à 23h00

.Tout public. payant

Lundi 22 janvier à 20h

/ Avant-première Télérama /

MAY DECEMBER de Todd Haynes, 2023, USA, 1h57, 4K VOSTF

Pour préparer son nouveau rôle, une actrice célèbre vient rencontrer celle qu’elle va incarner à l’écran, dont la vie sentimentale a enflammé la presse à scandale et passionné le pays 20 ans plus tôt. Séance suivie d’un débat en visio-conférence avec Natalie Portman.

Le Grand Action 5 rue des écoles 75005 Paris

Todd Haynes