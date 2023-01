21èmes Absinthiades Pontarlier Pontarlier Catégories d’Évènement: Doubs

21èmes Absinthiades Théâtre Bernard Blier Pontarlier Doubs

2023-09-30 – 2023-10-01

Doubs Durant 2 jours.

Organisées par “Les Amis du Musée de Pontarlier”.

Les Absinthiades ont pour but de traiter le temps d’un week-end le sujet absinthe le plus largement possible en proposant au public exposition, rencontres d’auteurs, spectacle, visite des distilleries, concours et dégustations…

Ouverture exceptionnelle des distilleries samedi toute la journée et dimanche matin.

Retrouvez le programme complet des Absinthiades dans l’agenda ! contact@admdp.com +33 3 81 38 82 12 Pontarlier

