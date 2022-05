21EME SALON DES VINS ET DES PRODUITS DU TERROIR Laval, 6 mai 2022, Laval.

21EME SALON DES VINS ET DES PRODUITS DU TERROIR Laval

2022-05-06 17:00:00 – 2022-05-08 18:00:00

Laval Mayenne Laval

EUR 5 Le club kiwanis est une association caritative Lavalloise qui fait partie du Kiwanis international. Il est composé de 22 membres bénévoles , dont la devise est « servir les enfants du monde ».

La bonne volonté, le dynamisme et l’altruisme des kiwaniens Lavallois sont reconnus et appréciés de tous grâce à plusieurs actions menées près de la population : marché de Noël, vente de brioches, et surtout le salon des vins et des produits du terroir organisé depuis plus de 20 ans.

Les sommes récoltées lors de ces manifestations sont distribuées à une quinzaine d’associations mayennaises dont la vocation est de s’occuper d’enfants malades ou handicapés ou ponctuellement à des familles dans le besoin.

Une soixantaine d’exposants viticulteurs seront présents, ils jouent la carte de l’authenticité, ils vous ferons partager leur amour de la qualité et sont pour la plupart dans la démarche de l’agriculture raisonnée.

Ce rendez-vous est très important après deux années de Covid. Il est très attendu par les viticulteurs mais aussi et surtout, grâce à ces bénéfices redistribués intégralement , par les associations à qui nous venons en aide. Il sera l’occasion de belles retrouvailles, d’échanges de partage et de convivialité.

Horaires du salon :

Vendredi 6 mai 2022 de 17 h 00 à 22 h 00

Samedi 7 mai 2022 de 10 h 00 à 20 h 00

Dimanche 8 mai 2022 de 10 h 00 à 18 h 00

SALON DES VINS ET DES PRODUITS DU TERROIR

https://www.espace-mayenne.fr/evenements/21eme-salon-des-vins-et-des-produits-du-terroir/

Le club kiwanis est une association caritative Lavalloise qui fait partie du Kiwanis international. Il est composé de 22 membres bénévoles , dont la devise est « servir les enfants du monde ».

La bonne volonté, le dynamisme et l’altruisme des kiwaniens Lavallois sont reconnus et appréciés de tous grâce à plusieurs actions menées près de la population : marché de Noël, vente de brioches, et surtout le salon des vins et des produits du terroir organisé depuis plus de 20 ans.

Les sommes récoltées lors de ces manifestations sont distribuées à une quinzaine d’associations mayennaises dont la vocation est de s’occuper d’enfants malades ou handicapés ou ponctuellement à des familles dans le besoin.

Une soixantaine d’exposants viticulteurs seront présents, ils jouent la carte de l’authenticité, ils vous ferons partager leur amour de la qualité et sont pour la plupart dans la démarche de l’agriculture raisonnée.

Ce rendez-vous est très important après deux années de Covid. Il est très attendu par les viticulteurs mais aussi et surtout, grâce à ces bénéfices redistribués intégralement , par les associations à qui nous venons en aide. Il sera l’occasion de belles retrouvailles, d’échanges de partage et de convivialité.

Horaires du salon :

Vendredi 6 mai 2022 de 17 h 00 à 22 h 00

Samedi 7 mai 2022 de 10 h 00 à 20 h 00

Dimanche 8 mai 2022 de 10 h 00 à 18 h 00

Laval

dernière mise à jour : 2022-05-04 par