Espezel Espezel Aude, Espezel 21EME RONDE DES SAPINS Espezel Espezel Catégories d’évènement: Aude

Espezel

21EME RONDE DES SAPINS Espezel, 29 août 2021, Espezel. 21EME RONDE DES SAPINS 2021-08-29 10:00:00 – 2021-08-29

Espezel Aude Espezel Venez participer à la 21 ème Ronde des Sapins le 29 août à Espezel.

C’est une course en pleine nature de 12 km, 250 + de course et de marche, suivie d’un repas festif avec des produits du terroir. Pass Sanitaire ou Test PCR ou Antigénique ou AUTOTESTS supervisés par un Professionnel de Santé de moins de 72h OBLIGATOIRE pour les Marcheurs et les Coureurs et Tous les membres de l’Association contact@sportenpaysdesault.fr dernière mise à jour : 2021-08-19 par A.D.T. de l’Aude / ADT 11

Détails Catégories d’évènement: Aude, Espezel Autres Lieu Espezel Adresse Ville Espezel lieuville 42.82271#2.02114