21ème Rallye National du Pays de Lohéac

2 avril 2022

2022-04-02 – 2022-04-03

Lohéac Ille-et-Vilaine

National et Régional – Coupe de France des Rallyes

Samedi 2 Avril, il y aura 2 boucles de 2 spéciales (Saint Malo de Phily (8km) et le circuit de Rallycross (1,45km)), une boucle de jour vers 16h30 et une autre de nuit à 19h45 et le dimanche 3 Avril, il y aura 4 boucles de 2 spéciales (Les Clotures (10,55km) et Guipry (11,3km)) qui commenceront vers 7h45 et finiront vers 18h00.

Le prix de l’ engagement est fixé à 320€ (avant le 14 Mars) pour 107 km de chrono.

Cette édition sera doublée pour la 2nd fois, par le Rallye Régional.

Il respectera les 40 km, débutera le samedi en même temps que les nationaux, pour faire 2 boucles de 2 spéciales(St Malo de Phily et Lohéac) et le dimanche la spéciale des Clotures à faire 2 fois après le passages des nationaux pour finir vers 13h00

Le prix de l’engagement sera uniquement de 200€ sans remise de prix en espèce,uniquement coupes et trophées

En parallèle aux rallyes, nous aurons également le rassemblement d’Hommell pour la deuxième année consécutive

