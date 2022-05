21ÈME MARCHE POPULAIRE Saint-Nabord Saint-Nabord Catégories d’évènement: Saint-Nabord

Saint-Nabord Vosges 2.5 EUR L’association Fallières-Sport-Détente organise sa 21ème marche populaire le dimanche 22 mai au départ du centre socioculturel de Saint-Nabord. RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :

Pour la bonne organisation de cette marche, il est préférable que les groupes se préinscrivent et réservent leurs repas auprès de :

Jean-Noël CLAUDE

6 Belle Fleur – FALLIERES – 88200 St NABORD :

03 29 62 44 86 ou 06 32 41 33 73

Email : fsdsaintnabord@free.fr Site Internet : http://fsdsaintnabord.free.fr RAVITAILLEMENT :

Gratuit : Café au départ, eau – sirop et petites collations à tous les contrôles.

Payant : Sandwichs, frites et grillades sur le parcours, repas Tofaille à l’arrivée ainsi que des boissons en bouteilles. PARTICIPANTS :

Ces randonnées pédestres accessibles à tous, sans limite d’âge (sauf contre-indication médicale) sont à faire sans contrainte de performance ou de compétition, suivant son rythme. L’inscription à la marche vaut déclaration de bonne santé. Les enfants de moins de 10 ans devront être accompagnés.

La manifestation se déroulera quelles que soient les conditions météorologiques, sauf en cas d’arrêté préfectoral ou municipal.

Il est interdit de quitter les chemins, d’allumer du feu et de fumer sur le parcours. Les chiens sont à tenir en laisse. En cas de dégâts, la responsabilité des contrevenants sera engagée.

Les randonneurs doivent respecter le code de la route. DÉPART ET ARRIVÉE :

CENTRE SOCIO CULTUREL

88200 SAINT NABORD

Coordonnées GPS : N 48°02’47.5 E 006°34’49.0 PARCOURS ET HORAIRES :

42 km : Départ de 6 h 30 à 11 h

20 km : Départ de 7 h à 13 h

10 km : Départ de 7 h à 14 h

5 km : Départ de 7 h à 14 h Ouvert à la marche nordique ARRIVÉE : Limitée à 18 h INFORMATION :

Venez avec votre gobelet réutilisable. Il n’y aura pas de gobelets jetables sur les parcours.

REMISE DES RÉCOMPENSES VERS 16 HEURES :

– Coupe au groupe le plus lointain – Coupe au groupe le plus nombreux.

– Coupe à la famille la plus représentée (des grands-parents aux petits enfants). COTISATION ET PARTICIPATION :

La licence de participation FFSP est délivrée au départ contre une cotisation de participation de 2,50 € sans souvenir, ou 6 € avec souvenir.

Licence famille : 6 €

Portant les timbres de contrôle, elle donne droit au tampon IVV sur les carnets internationaux disponibles au retour.

Un marcheur ne peut être titulaire que d’une seule licence. +33 6 32 41 33 73 http://fsdsaintnabord.free.fr/ Association Fallières Sport Détente

Centre socio culturel 6 rue du Centre Saint-Nabord

