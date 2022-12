21ème Marché de Noël Domérat Domérat Domérat Catégories d’évènement: Allier

21ème Marché de Noël, 17 décembre 2022, Domérat. Centre Albert Poncet, 335 boulevard Victor Hugo, Domérat, Allier

2022-12-17 – 2022-12-18

Allier Domérat Plus de 80 exposants de productions locales et artisanales vous attendent dans une ambiance festive, en intérieur et en extérieur. +33 6 61 40 53 07 Centre Albert Poncet 335 boulevard Victor Hugo Domérat

