Saône-et-Loire

21ème marché aux puces, 14 mai 2023, Saint-Igny-de-Roche

2023-05-14

Saône-et-Loire Saint-Igny-de-Roche EUR 21ème Marché aux puces organisé par l’Amicale des classes en 8 de Saint Igny de Roche.

Pour les exposants la réservation est vivement conseillée !

Arrivée et placements des exposants vers 6h.

Particuliers et professionnels sont les bienvenus mais alimentaire interdit.

Emplacements avec véhicule derrière votre stand, 1 euro le mètre linéaire avec un minimum de 4 mètres un café par emplacement offert.

Mai 2020175 exposants

Buvette et buffet toute la journée.

A 8h30 tripes.

A midi repas chaud à l’intérieur de la salle des sports avec une entrée, jambon au chaudron et ses pommes de terre, fromage fermier, tartelette, café.

Ambiance conviviale assurée marienoellefarizy@sfr.fr Saint-Igny-de-Roche

