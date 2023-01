21ème Journée Taurine de Printemps Garlin, 2 avril 2023, Garlin Garlin.

21ème Journée Taurine de Printemps

Arènes de la Porte du Béarn Boulevard des Remparts Garlin Pyrénées-Atlantiques Boulevard des Remparts Arènes de la Porte du Béarn

2023-04-02 09:30:00 – 2023-04-02

EUR La Peña Taurine Garlinoise fêtera les 10 ans de collaboration avec l’élevage de PEDRAZA de YELTES.

9h30 : Casse-croûte béarnais de bienvenue

11h : Fiesta Campera de l’Opportunité : elle opposera l’espagnol Jorge MOLINA au jeune mexicain Bruno ALOI qui affronteront 2 Toros-Novillos de PEDRAZA DE YELTES, vous serez amené à voter pour élire celui qui intègrera le cartel de l’après-midi.

13h : grand Repas Festi’Garbures à la Salle polyvalente jouxtant les arènes.

16h30 : 21ème NOVILLADA de PRINTEMPS : 6 Toros-Novillos de PEDRAZA DE YELTES, viendront fouler une 9ème fois le sable garlinois, et les aficionados gardent de trop bons souvenirs avec cet élevage pour ne pas espérer un nouveau lot à sensations fortes !

Et face à ce redoutable bétail, GARCIA PULIDO et Christian PAREJO, 2 des meilleurs novilleros du moment auxquels se rajoutera le Vainqueur de la Fiesta Campera qualificative du matin.

