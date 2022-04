21ème Foulées du Rond du Chêne commune de oyre Oyré Catégories d’évènement: Oyré

Vienne

21ème Foulées du Rond du Chêne commune de oyre, 8 mai 2022, Oyré. 21ème Foulées du Rond du Chêne

commune de oyre, le dimanche 8 mai à 09:00

parcours : 24 km départ 9h30 et 9 et 14 km départ 9h Inscription en ligne, par courrier ou sur place. [www.CDFOYRE.com](http://www.CDFOYRE.com) – Inscription en ligne (recommandé) avant le 6 mai : Montant : 6 euros + frais d’inscription de la plateforme sécurisé. – Inscription sur place, le 07 mai de 16h00 à 19h00 et le 8 mai à partir de 7h00 à l’espace loisirs (près du stade) : Montant : 7 euros. Les Courses enfants sont annulées suite aux commémorations du 8 mai Informations au 06 80 34 46 93

organisé par le Comité des Fêtes de Oyré commune de oyre oyre Oyré Vienne

2022-05-08T09:00:00 2022-05-08T12:00:00

