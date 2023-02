21ème Fête des Plantes Apremont-sur-Allier Catégories d’Évènement: Apremont-sur-Allier

Cher

21ème Fête des Plantes, 20 mai 2023, Apremont-sur-Allier . 21ème Fête des Plantes Bords d’Allier, le Bourg, Apremont-sur-Allier Cher

2023-05-20 09:00:00 – 2023-05-21 19:00:00 Apremont-sur-Allier

Cher Tous les ans, depuis 21 ans le 3ème week-end de mai, Apremont donne rendez-vous aux amateurs de plantes et de jardins.

Les pelouses des bords d’Allier se transforment, le temps d’un week-end, en vaste marché aux plantes ou toutes les variétés de végétaux sont représentées par une soixantaine de pépiniéristes. Le public est toujours au rendez-vous (entre 6 et 8 000 personnes selon les années) pour venir à la rencontre des producteurs soigneusement sélectionnés.

Une buvette communale dynamique avec barbecue et vins locaux accueille les visiteurs.

Tous les bénéfices servent à l’embellissement du village selon un programme d’investissement différent tous les ans. 21ème Fête des Plantes : pépiniéristes producteurs, art du jardin, métiers du jardin : plus de 60 exposants sur les bords d’Allier dans l’un des « Plus Beaux Villages de

France ». Programme spécial à venir pour la 21 ème édition de ce rendez-vous des jardiniers ! mairiedapremont@wanadoo.fr +33 2 48 80 40 17 https://mairieapremontsurallier.fr/ © ndeb

Apremont-sur-Allier

