21eme Fête de l’été à Bédée Bédée

2022-06-18 – 2022-06-18

Bédée Ille-et-Vilaine

Le Village étape de Bédée fête l’arrivée de l’été. nAu programme : – Randonnées pédestres ( 8 et 12 km), n- Courses enfants (800m et 1500m), n- Courses adultes, dont la 6 ème édition de la Bédée Nature ; 14 km sur un circuit sympa très apprécié par les participants.( Inscription sur le site Klikego ) n- Spectacle en déambulation avec L’Emerveillé un personnage géant plein de vie avec des étonnants comédiens qui content et chantent au gré des rencontres avec le public n- Maquillage enfants avec 2 artistes de Béa Barbouille n- Peluches électriques sur circuit n- Sensations fortes avec le Simulateur et autres manèges de fête foraine n- Concert avec le groupe Kéwéné. Son répertoire Folk/rock vous donnera la pêche. n- Restauration centre bourg chez les commerçants. n- Feu d’artifice

http://bedee2000.wixsite.com/bedee

