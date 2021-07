21ème Festival International de guitare Lambesc, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Lambesc.

21ème Festival International de guitare 2021-07-06 21:00:00 21:00:00 – 2021-07-10 Parc Bertoglio Avenue De la Résistance

Lambesc Bouches-du-Rhône

le 21ième festival international de guitare met en valeur les guitaristes de la région Sud, Provence- Alpes d’Azur. De Nice à Nîmes , des talents en devenir comme le duo Odelia , aux artistes les plus confirmés, reconnus sur la scène internationale, tels qu’Emmanuel ROSSFELDER, Sylvain LUC, Alexandre BERNOUD ou Jean-Félix LALANNE, ces virtuoses de la guitare offriront rythmes et couleurs aux grandes variétés qui feront voyager du romantisme au jazz en passant par les grands classiques, mais aussi l’Amérique latine et la musique d’Amérique du Nord. Country, picking, swing, improvisations diverses viendront apporter aux soirées du Festival des touches particulièrement festives. Le festival s’annonce riche en découvertes, prometteur de grands moments d’émotion

concert de guitare

http://www.festivalguitare-lambesc.com/

