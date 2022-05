21EME ENDURO – LATRECEY Latrecey-Ormoy-sur-Aube, 5 juin 2022, Latrecey-Ormoy-sur-Aube.

21EME ENDURO – LATRECEY MOTO-CLUB LATRECEY Latrecey-Ormoy-sur-Aube

2022-06-05 – 2022-06-05

MOTO-CLUB LATRECEY Latrecey-Ormoy-sur-Aube Haute-Marne

Latrecey-Ormoy-sur-Aube Championnat de Ligue avec la Ligue Motocycliste Grand Est;

Championnat de Suisse.

2 spéciales à Latrecey : Omrmoy-sur-Aube.

85 km de liaisons.

Une moto d’enduro est une moto de course tout-terrain.

Si l’on devait faire un raccourci, on pourrait dire que le cross ressemble au sprint, et l’enduro au marathon. On cherchera plus la performance de vitesse sur le cross, avec le matériel en conséquence.

L’enduro, c’est plus une question de continuer à avancer sur la durée, sur des épreuves plus longues.

damien.demangeot@aprr.fr +33 7 86 81 28 74

MOTO-CLUB LATRECEY Latrecey-Ormoy-sur-Aube

