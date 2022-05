21ème édition UFOLEP du tour des Coteaux et Landes de Gascogne Bouglon Bouglon Catégories d’évènement: Bouglon

21ème édition UFOLEP du tour des Coteaux et Landes de Gascogne Bouglon, 26 mai 2022, Bouglon. 21ème édition UFOLEP du tour des Coteaux et Landes de Gascogne Bouglon

2022-05-26 – 2022-05-26

Bouglon Lot-et-Garonne Bouglon 21eme Edition UFOLEP

Départ depuis Bouglon :

– 9h pour les 3eme et 4eme catégories et féminines

-10h30 1ere et 2eme catégorie

-12h30 Protocole Départ depuis Pindères :

– 13h30-17h30 Contre la montre

– 17h30 Protocole remise des maillots et vin d’honneur 21eme Edition UFOLEP

Bouglon

