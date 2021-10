Cormontreuil Cormontreuil Cormontreuil, Marne 21éme édition de la foire au Matériel Photo et Cinéma Cormontreuil Cormontreuil Catégories d’évènement: Cormontreuil

21éme édition de la foire au Matériel Photo et Cinéma Cormontreuil, 31 octobre 2021, Cormontreuil. 21éme édition de la foire au Matériel Photo et Cinéma 2021-10-31 08:30:00 – 2021-10-31 17:30:00 Salle Polyvalente Boulevard d’Alsace-Lorraine

Cormontreuil Marne Cormontreuil Assistez à la 21éme édition de la foire au Matériel Photo et Cinéma, événement organisé par le Clic Clac Club de Cormontreuil. Les exposants vous proposeront tout au long de la journée leurs conseils pour la vente ou l’achat de matériel (appareils photo, accessoires, etc…). – Achat, vente, échange, rencontres,

– Exposition des photographies grand format de Yannick Théhorel : “NORGE, ENTRE 68° et 70°”

– Exposition de photographies réalisées par les membres du Clic Clac Club.

– Jeu-concours … Entrée libre. clicclacclub@gmail.com http://clicclacclub.org/ dernière mise à jour : 2021-10-18 par

