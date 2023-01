21ème concours bovins de boucherie Lezay Lezay OT Pays Mellois Lezay Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Lezay

21ème concours bovins de boucherie Lezay, 16 mars 2023, Lezay OT Pays Mellois Lezay. 21ème concours bovins de boucherie Marché aux bestiaux rue du pré de l’étang Lezay Deux-Sèvres rue du pré de l’étang Marché aux bestiaux

2023-03-16 – 2023-03-17

rue du pré de l’étang Marché aux bestiaux

Lezay

Deux-Sèvres Lezay 21ème concours bovins de boucherie au marché aux bestiaux à Lezay les 16 et 17 Mars 2023 Proposé par l’association Festiv’Agri Lezay 16 Mars : Soirée entrecôtes (25€) à la salle des fêtes

sur réservation au 06 31 32 98 73 ou 06 71 34 53 00 21ème concours bovins de boucherie au marché aux bestiaux à Lezay les 16 et 17 Mars 2023 Proposé par l’association Festiv’Agri Lezay 16 Mars : Soirée entrecôtes (25€) à la salle des fêtes

sur réservation au 06 31 32 98 73 ou 06 71 34 53 00 Festiv’Agri Lezay OTPM

rue du pré de l’étang Marché aux bestiaux Lezay

dernière mise à jour : 2023-01-13 par OT Pays Mellois

Détails Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres, Lezay Autres Lieu Lezay Adresse Lezay Deux-Sèvres OT Pays Mellois rue du pré de l'étang Marché aux bestiaux Ville Lezay OT Pays Mellois Lezay lieuville rue du pré de l'étang Marché aux bestiaux Lezay Departement Deux-Sèvres

Lezay Lezay OT Pays Mellois Lezay Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lezay-ot-pays-mellois-lezay/

21ème concours bovins de boucherie Lezay 2023-03-16 was last modified: by 21ème concours bovins de boucherie Lezay Lezay 16 mars 2023 Deux-Sèvres Lezay Lezay, Deux-Sèvres Marché aux bestiaux rue du pré de l'étang Lezay Deux-Sèvres OT Pays Mellois

Lezay OT Pays Mellois Lezay Deux-Sèvres