21ème brocante vide-grenier de Lamorlaye Lamorlaye, dimanche 7 avril 2024.

Brocante et vide-grenier organisée par le Groupement des Artisans et commerçants de Lamorlaye.

Venez chiner et faire de bonnes affaires !

Place des Tilleuls (centre ville). 00 0 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 08:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

Place du 8 Mai

Lamorlaye 60260 Oise Hauts-de-France

