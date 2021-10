Dinard Dinard Dinard, Ille-et-Vilaine 21e Salon des artistes professionnels et amateurs de Dinard Dinard Dinard Catégories d’évènement: Dinard

Ille-et-Vilaine

21e Salon des artistes professionnels et amateurs de Dinard
2021-10-22 10:30:00 – 2021-10-31 18:30:00
Palais des Arts et du Festival
2 Boulevard Wilson
Dinard Ille-et-Vilaine

Dinard Ille-et-Vilaine Exposition-vente sur près de 1 000 m2, le Salon des Artistes de Dinard met en lumière le talent de nombreux artistes. Les exposants sont choisis parmi les candidats : peintres, sculpteurs, photographes, graveurs, iconographes, modélistes, mosaïstes,… Ils ont été sélectionnés pour leur créativité, leur originalité, leur technique artistique et la matière qu’ils travaillent : huile, aquarelle, acrylique, pastel, sable, dessin… Les visiteurs échangent avec les exposants ravis d’avoir une perception et un regard extérieurs, et découvrent les techniques utilisées, les inspirations et les expressions artistiques plastiques de chacun. C’est aussi un moment privilégié entre artistes. 40 EXPOSANTS PRÉSENTS :

Peintres : 27

Photographes : 5

