Juvardeil Maine-et-Loire Juvardeil EUR 7 8 Chaussez vos meilleurs chaussures pour découvrir les sentiers concoctés par les membres de l’association Rando des 3 rivières pour cette 21e randonnée semi-nocturne à Juvardeil. Deux Départs groupés :

– à 17h : départ du 20 km et 15 km avec allure libre,

