21e Randonnée « Les amis d’Albert » Mellecey

2022-04-03 – 2022-04-03

Les randonnées des Amis D'Albert se déroulent dans un cadre magnifique qu'est la Côte Chalonnaise. Elles attirent à chaque édition 2000 à 2500 participants. Vous pourrez pratiquer la marche sur des circuits de 5-8-15-21-31 ; le VTT avec des circuits de 18-35-48 km ; le cheval avec un circuit de 24 km, le vélo de route avec des circuits de 30-70-100 km. Ravitaillements gratuits sur les circuits ainsi qu'à l'arrivée, une assiette garnie vous sera servie.

michel.durot2@bbox.fr +33 3 85 48 28 34

