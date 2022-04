21e Printemps de l’Auxois – Vitteaux Espace Gilbert Mathieu,Vitteaux (21), 29 avril 2022, .

**Le Printemps revient (enfin) à Vitteaux en 2022 !****L’UGMM vous invite à venir fêter la 21e édition du Festival avec deux soirées exceptionnelles, le vendredi 29 avril à partir de 21h avec un grand BAL animé par CIAC BOUM et LE BAL TAQUIN puis samedi 30 avril à partir de 20h une grande déambulation : VITTEAUX FÊTE LE MAI suivi d’un BAL au coeur de la ville.** **=) DEUX RENDEZ-VOUS en 2022 À VITTEAUX !**En attendant le 21e Printemps de l’Auxois, l’UGMM offre une soirée veillée, contée, chantée suivie d’un bal le **Samedi 9 avril 2022** à partir de 20h à l’Espace Polyvalent Gilbert Mathieu de Vitteaux (entrée et participation libre, buvette sur place à partir de 19h)- Veillée Contée, chantée suivie d’un bal !Veillée contée chantée Avec Jean-Luc Debard, Guillaume Lombard, Jean Dollet, conteurs, chanteurs, Aline Dumont et Claudine Perreau, suivie d’un bal avec LES PIMPRENELLES SISTER, Aline Dumont au violon et Claudine Perreau à l’accordéon [ **21e PRINTEMPS DE L’AUXOIS -vitteaux** ](https://www.ugmm.fr/printempsdelauxois2022) **- VENDREDI 29 AVRIL 2022 -** Atelier / Concert / Bal (Espace polyvalent Gilbert Mathieu – Vitteaux (21) – Tarifs entrées, soirée du 29 avril : 15 € en plein Tarif et 12 € en tarif réduit – restauration et buvette sur place)• 17h à 18h : Atelier de danse poitevine avec Christian, musicien du groupe CIAC BOUM (Tarif : 5€/stagiaire ou compris dans le tarif soirée du 29 avril si vous avez réservé)• 21h Concert/bal : CIAC BOUM. Ce trio, formé de trois «routiers» propose un Bal de Pays de musique essentiellement Poitevine (Centre-Ouest France) et de compositions. Ils envoient les rondes, avant-deux, pas d’été, valses, maraîchines et autres bals limousines…comme si leur vie en dépendait ! Et si parfois un vent de fraîcheur et de liberté joyeuse survole le parquet, c’est que les vieilles mélodies impulsent leur parfum d’éternelle jeunesse. Ciac Boum a une solide réputation auprès des danseurs en France et Europe, tant sa musique singulière respire la gaité, l’énergie et la fête. Alors, danseuses et danseurs, «vela le Printemps», en toute liberté ! Avec Julien Padovani : Accordeon chromatique, kick et Chant • Christian Pacher : Violon, Accordeon diatonique et Chant • Alban Pacher : Violon, Guitare et Chant (Crédit photo : AmarantaPhography), suivi d’un bal avec LE BAL TAQUIN et Marie-France Raillard à la Vielle et Daniel Raillard à l’accordéon. **- SAMEDI 30 AVRIL 2022 :** Grande déambulation, « Vitteaux fête le mai » à partir de 20h (Rendez-vous pour le public place du 8 mai pour le départ, en face l’office du tourisme) suivie d’un Bal dans la salle de l’école Maternelle de Vitteaux à partir de 22h (Soirée gratuite – restauration rapide et buvette sur place)Pour ce 21e Printemps à Vitteaux, l’UGMM vous propose de fêter le mai et vous invite à une grande déambulation populaire, récréative, musicale et festive en impliquant les différents acteurs du territoire autour des témoignages recueillies et menées par Jean Dollet, conteur. Le parcours sera ponctué de surprises poétiques, drôles et parfois décalées. La grande déambulation se terminera par un bal trad’ au coeur de la ville, dans la cours de l’ancienne école maternelle. Venez découvrir Vitteaux comme vous ne l’avez jamais vu ! Avec la participation de Tradi -Défi, des Cornemuses de Saulieu, des Violons du Morvan, de la Chanterie du Bochot, des chorales «choeur traditionnel de l’école de musique de l’Auxois-Morvan » et «Les chantoux d’Aline », les enfants volontaires des écoles primaires de Vitteaux, répétition publique de l’Union Vittellienne. La soirée sera animée par Pierre Hervé, Daniel et Marie France Raillard, Vincent Garnier, Karine Billon et Jean Dollet.Retrouvez toutes les informations et l’actualité de notre association sur notre site : [www.ugmm.fr](http://www.ugmm.fr/)RENSEIGNEMENTS – RÉSERVATIONS UGMM (Union des Groupes et Ménétriers du Morvan)Site : [www.ugmm.fr](http://www.ugmm.fr/) • [www.facebook.com/pages/Ugmm](http://www.facebook.com/pages/Ugmm)et auprès de l’Office du tourisme des Terres d’Auxois/ Vitteaux : 03 80 33 90 14 *source : événement [21e Printemps de l’Auxois – Vitteaux](https://agendatrad.org/e/36097) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

