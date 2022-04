21e Printemps de l’Auxois – FESTIVAL Vitteaux, 29 avril 2022, Vitteaux.

21e Printemps de l’Auxois – FESTIVAL Vitteaux

2022-04-29 – 2022-04-29

Vitteaux Côte-d’Or

0 0 EUR Après deux années compliquées et restrictives pour nous toutes et tous, nous vous attendons nombreu.ses.x. pour venir (enfin) fêter le Printemps à Vitteaux !

Instrument phare de l’Auxois depuis plus d’un siècle, le violon reste le fil conducteur du festival où se succéderont en concert et pour animer les bals des artistes et groupes de musiques traditionnelles, sans oublier le reste de la programmation qui s’efforce, depuis les origines, de marier musiques du monde et musiques de l’Auxois-Morvan, stage de danse et nouveauté cette année, avec le soutien de nos fidèles partenaires, l’ugmm organise cette 21e édition du festival autour de la tradition du Mai , grâce à un travail de collectage effectué sur le territoire par Jean Dollet depuis 2 ans et dont la restitution sera l’occasion d’une grande déambulation dans les rues de Vitteaux le samedi 30 avril à partir de 20h pour une soirée gratuite et un bal de clôture ouvert à tous gratuitement.

Le concert phare de cette édition ouvrira le festival le vendredi 29 avril à partir de 21h, avec le groupe de renommée nationale et européenne Ciac Boum, que vous pouvez découvrir en suivant ce lien : https://youtu.be/bqAoruVl1jw

VENDREDI 29 AVRIL 2022 – Concert / Bal

Concert vendredi 29 avril 2022 à 21h : Ciac Boum

suivi d’un bal avec LE BAL TAQUIN

Un stage de danse avec les musiciens du Ciac Boum aura lieu le vendredi après-midi de 17h à 18h, pour vous préparer à la grande soirée du vendredi soir !

Entrée soirée du 29 avril : 15 euros en plein Tarif – 12 euros en tarif réduit

À propos de Ciac Boum : Ce trio, formé de trois “routiers” propose un Bal de Pays de musique essentiellement Poitevine (Centre-Ouest France) et de compositions. Ils envoient les rondes, avant-deux, pas d’été, valses, maraîchines et autres bals limousines…comme si leur vie en dépendait ! … Tout en respectant l’esprit de la danse qu’ils portent à bout de doigts. Et si parfois un vent de fraîcheur et de liberté joyeuse survole le parquet, c’est que les vieilles mélodies impulsent leur parfum d’éternelle jeunesse. Ciac Boum a une solide réputation auprès des danseurs en France et Europe, tant sa musique singulière respire la gaité, l’énergie et la fête. Alors, danseuses et danseurs, tenez-vous bien ! On sait comment ça commence, mais après…?

LES MUSICIENS

Julien Padovani : Accordeon chromatique, kick, Chant

Christian Pacher : Violon, Accordeon diatonique, Chant

Alban Pacher: Violon, Guitare, Chant

SAMEDI 30 AVRIL 2022 : Grande déambulation, « Vitteaux fête le mai » suivie d’un Bal

Grande déambulation dans les rues de Vitteaux Samedi 30 avril 2022 à partir de 20h (Entrée gratuite)

Une déambulation musicale, contée, chantée dans les rues de Vitteaux impliquant les différents acteurs du territoire autour des témoignages recueillis et menés par Jean Dollet, conteur. (Rendez-vous pour le public place du 8 mai à 20h), suivie d’un bal dans la salle de l’ancienne l’école Maternelle de Vitteaux à partir de 22h.

Mélange de chansons, récits, contes et musique, cette soirée sera consacrée à la tradition des mai qui est au coeur du projet pour l’édition 2022. Encore en activité dans les années 1990, cette tradition du 1er mai donnait le droit à chaque jeune-fille du village de recevoir en cadeau un arbuste fraîchement coupé et placé nuitamment, devant la porte de leur maison par les garçons. La même nuit du 30 avril au 1er mai avaient lieu (ont encore lieu en absence de couvre-feu!) l’enlèvement des âbrots : tout objets traînant dans les cours ou les jardins des maisons se retrouvaient mis pêle-mêle sur la place du monument aux morts donnant lieu à un grand charivari et remue-ménage le lendemain sur cette même place pour récupérer son bien…

Lien vers la page Facebook : https://www.facebook.com/Ugmm

Lien vers le site de l’association : https://www.ugmm.fr/

contact@terres-auxois.fr +33 3 80 33 90 14 https://www.ugmm.fr/printempsdelauxois2022

Vitteaux

