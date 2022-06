21e Festival On Connaît La Chanson – 16e Rencontres Marc Robine – Jour 6 Pulvérières Pulvérières Catégories d’évènement: 63230

Pulvérières

21e Festival On Connaît La Chanson – 16e Rencontres Marc Robine – Jour 6 Pulvérières, 21 juillet 2022, Pulvérières. 21e Festival On Connaît La Chanson – 16e Rencontres Marc Robine – Jour 6 Étang Grand Étang Barbot Pulvérières

2022-07-21 – 2022-07-21 Étang Grand Étang Barbot

Pulvérières 63230 Pulvérières Six jours de chanson française et de découverte de la nature – l’écoute de la pierre et des étoiles, de l’eau vive et des arbres – de balades et de rencontres, avec des artistes, scientifiques, philosophes, poètes…

Six jours de fête et d’amitié. Étang Grand Étang Barbot Pulvérières

dernière mise à jour : 2022-05-24 par

Détails Catégories d’évènement: 63230, Pulvérières Autres Lieu Pulvérières Adresse Étang Grand Étang Barbot Ville Pulvérières lieuville Étang Grand Étang Barbot Pulvérières Departement 63230

Pulvérières Pulvérières 63230 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pulverieres/

21e Festival On Connaît La Chanson – 16e Rencontres Marc Robine – Jour 6 Pulvérières 2022-07-21 was last modified: by 21e Festival On Connaît La Chanson – 16e Rencontres Marc Robine – Jour 6 Pulvérières Pulvérières 21 juillet 2022 63230 Pulvérières

Pulvérières 63230