4 EUR – Vendredi 7 janvier – 20h30

» Des maris de bonne foi » montage de deux courtes pièces d’Eugène Labiche par la troupe Les Tréteaux Brionnais de Marcigny

» Le dossier Rosafol » et » L’affaire de la rue de Lourcine « , voici les deux pièces sélectionnées par la troupe pour vous offrir un moment de détente réunissant quiproquos, situations grotesques, mensonges et mauvaise foi ! Tous les ingrédients qui ont fait le succès de Labiche sont réunis.

Le fil conducteur de ce montage : » tu ne cacheras rien à ta femme « …

– Vendredi 14 janvier – 20h30

» Nos pires amis » de Jean-Pierre Martinez par la troupe Théâtre de l’échange de Mesvres

Les amis, c’est parfois plus facile de s’en faire que de s’en défaire.. Vincent et Juliette partent depuis toujours en vacances avec Patrick et Christelle. Leur ambition professionnelle les incitent à trouver des relations plus « haut de gamme ». Ils cherchent donc à se débarrasser des leurs amis devenus encombrants. Pris au piège de leurs propres mensonges, leur tâche s’avère plus compliquée que prévue.

– Vendredi 21 janvier – 20h30

» La cantatrice chauve » d’Eugène Ionesco par la troupe Ne l’appelle pas l’autre de Dijon

Ionesco définit ainsi sa pièce : « Une parodie du théâtre de boulevard, une parodie du théâtre tout court, une critique des clichés du langage et du comportement automatique des gens ».

La résumer est donc chose presque impossible tellement l’absurde est omniprésent. Essayons toutefois. Nous sommes à Londres, M. et Mme Smith reçoivent des amis dans un intérieur sobre lorsqu’une bonne, un pompier et une pendule viennent troubler cette réception…

– Dimanche 23 janvier – 15h

» L’œil de la lune » de et par la troupe Alcazar de Brevans

L’histoire se passe à Santa Mondega, petite ville mexicaine qui a la particularité de connaître un nombre anormalement élevé de crimes et délits en tous genres.

Deux jours avant une éclipse de soleil, une pierre précieuse aux mystérieux pouvoirs – L’œil de la lune – vient d’être dérobée dans un monastère Shaolin. Entre les mains des forces du mal, cette pierre a le pouvoir d’empêcher le soleil de réapparaître. Une course-poursuite effrénée s’engage entre des chasseurs de primes sanguinaires, une voyante fantasque et un justicier qui tire sur tout ce qui bouge.

– Vendredi 28 janvier – 20h30

» Ô net, Ô désespoir » de et par la troupe Santilly-sur-Scène de Santilly

Voilà une comédie qui s’accroche à certaines problématiques actuelles comme la fracture numérique, la place des femmes dans la société et même la question du genre !

Des personnages hauts en couleurs qui cachent un malaise plus profond : la difficulté des ex baby-boomers à s’adapter à une société qui change leurs repères, le trouble de cette génération qui a vu la technologie avancer plus vite qu’elle. Et un parti pris…. En rire !

– Vendredi 4 février – 20h30

» La folle semaine de Paulette » de Marie-Christine Michot et Jean-Paul Le Petit par la troupe Atout les arts de Saint-Loup-Géanges

Paulette vit heureuse, à la campagne, entourée des siens. Ses semaines sont rythmées par les visites de l’infirmière et des voisins, les disputes avec Lucien, son mari, et l’organisation de la vie quotidienne. Mais voilà, la semaine qui arrive s’annonce particulièrement mouvementée… Paulette a gagné un séjour en thalassothérapie et aimerait avoir le temps de l’organiser. C’est sans compter sur l’arrivée de ses petits-enfants et le délit commis par son mari. Une douce folie gagne la campagne habituellement tranquille et. Les nerfs de Paulette seront mis à rude épreuve… Tiendra-t-elle ?

– Dimanche 6 février – 15h

» Elles le font » de Hervé Bouard par la troupe Les têtes l’Ouche de Bligny-sur-Ouche

Pour la 1ère fois chez vous, un festival de cinéma sur une scène de théâtre. Du cinéma français de qualité, du cinéma simple, manuel, écolo et surtout du cinéma de femmes ! Marre de ces films d’hommes où la virilité est uniquement masculine, où les rôles féminins ne sont que décoration. Elles nous ont dit qu’elles pouvaient le faire, elles le font ! C’est le moment de revoir une petite partie de l’histoire du cinéma sous un autre angle. Replongez dans Frankenstein, les dialogues d’Audiard, les westerns spaghettis, James Bond, OSS 117, le monde de Kaamelott et d’autres moments de cinéma revisités. Messieurs, il est temps de laisser la place.

– Vendredi 11 février – 20h30

» La cuite » de Pierre Chesnot par la troupe Les mots dits de Ladoix-Serrigny

Quand, un matin, on se réveille avec un énorme mal de tête dans une maison inconnue, auprès d’une femme dont le visage ne nous rappelle rien et qu’en plus, on retrouve son pantalon plein de sang avec dans les poches une grosse somme d’argent dont on ne connaît pas la provenance, on peut en déduire que la nuit a dû être agitée…

C’est exactement ce qui arrive à Michel Serpollet !

