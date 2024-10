21e Festival de jazz Didier Lockwood Michel Jonasz et Jean-Yves d’Angelo Hirson Aisne

Hirson

Hirson

21e Festival de jazz Didier Lockwood Michel Jonasz et Jean-Yves d’Angelo Hirson, samedi 29 mars 2025.

21e Festival de jazz Didier Lockwood Michel Jonasz et Jean-Yves d’Angelo

80 rue Charles De Gaulle Hirson Aisne

MICHEL JONASZ

Michel Jonasz et Jean-Yves d’Angelo reviennent pour la quatrième saison de leur expérience musicale intimiste et émouvante. Ce duo complice fusionne la voix chaleureuse de Jonasz et le talent pianistique d’Angelo pour mieux revisiter des classiques incontournables comme Joueurs de blues et Lucille .

Leurs interprétations, à la fois dépouillées et profondes, offrent au public une immersion dans l’univers poétique et mélodieux de Michel Jonasz. Dans ce rendez-vous unique, chaque note et chaque mot résonnent avec intensité. 1212 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2025-03-29 20:00:00

fin : 2025-03-29

80 rue Charles De Gaulle

Hirson 02500 Aisne Hauts-de-France

L’événement 21e Festival de jazz Didier Lockwood Michel Jonasz et Jean-Yves d’Angelo Hirson a été mis à jour le 2024-10-07 par SIM Hauts-de-France OT du Pays de Thiérache

samedi 29 mars 2025 21e Festival de jazz Didier Lockwood Michel Jonasz et Jean-Yves d’Angelo Hirson 21e Festival de jazz Didier Lockwood Michel Jonasz et Jean-Yves d'Angelo 80 rue Charles De Gaulle Hirson Aisne 2025-03-29 à .